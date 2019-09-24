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Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем

На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь. По словам Киселева, он был «профессионально разочарован».

«Я несколько разочарован профессионально, потому что не удалось поговорить о журналистике, о профессии. И вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации. Делал утверждения, которые являются фейк-ньюс», — сказал гендиректор «России сегодня».

По мнению Киселева, Дудь к интервью не подготовился и задавал «не очень корректные вопросы». «Наверное, он будет лучше готовиться в будущем, будет стараться. Он способный, безусловно, человек, нашел свою нишу в интернете. И я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию, и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь. Молодой человек, все впереди», — добавил он.

Интервью с Дмитрием Киселевым Юрий Дудь опубликовал в феврале 2019 года на YouTube. Запись продолжительностью порядка 1 часа 40 минут посмотрели 9,1 млн человек. В интервью Дудь и Киселев обсуждали политику российских телеканалов, информацию о вилле Киселева в Крыму и семью главы МИА «Россия сегодня».

В сентябре Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года» журнала CQ. В совей речи во время церемонии он призвал «не молчать» о политических проблемах в России.

Теги: Дмитрий Киселев, интервью, Юрий Дудь, журналист
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