В Тюмени победителя конкурса «Лучший пристав» задержали с наркотиками

Замначальника Тюменского городского отдела судебных приставов по обеспечению порядка судов общей юрисдикции Айрат Халлиулин задержан по обвинению в перевозке наркотиков. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на источник. Также о задержании со ссылкой на собеседника в силовых кругах сообщило издание URA.RU.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что в отношении Халлиулина возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), но не смог уточнить, в каком статусе находится Халлиулин.

По данным 72.ru, Халлиулина задержали 25 июля. Он находится под подпиской о невыезде. В УФССП по Тюменской области заявили порталу, что Халлиулин уволился по собственному желанию 22 июля, заявление было написано заранее.

В пресс-службе СУ СКР Тюменской области отказались комментировать РБК информацию о задержании бывшего пристава. «Не комментируем», — заявили в следственном управлении.

Халлиулин неоднократно побеждал на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший судебный пристав», утверждает 72.ru.