80% россиян не обращались в турфирмы для организации летнего отпуска

80% россиян не обращались в турфирмы для организации летнего отпуска

Минувшим летом только 20% россиян обращались в туристические фирмы для организации отпуска за пределами своего постоянного места проживания. Об этом говорится в результатах исследования ВЦИОМа.

Согласно опросу, остальные 80% предпочли организовать свой отдых самостоятельно. Основным недостатком организованного турфирмами отпуска россияне назвали их высокую стоимость (23%). Положительными сторонами помощи туристических компаний респонденты считают отсутствие необходимости тратить свои нервы и время (17%), а также более качественную организацию отдыха (12%).

Также опрос ВЦИОМа показал, что россияне предпочитают активное времяпрепровождение — походы, рыбалку и охоту (47%), на втором месте оказался отдых на даче (36%). Тройку предпочтений замыкает познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам (33%).

Только 8% отдыхавших россиян за минувшее лето смогли побывать за границей, 10% провели свой отпуск в Краснодарском крае или в Крыму, 11% путешествовали в другие города России, 27% отдыхали на даче и 33% остались дома. Затраты на летний отдых у среднестатистического россиянина составили около 40 тыс. руб.