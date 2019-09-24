Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле

Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле

Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Йошкар-Оле, сообщает МВД по Республике Марий-Эл.

Авария на пересечении ул. Машиностроителей и бульвара Победы произошла в ночь на 24 сентября. По предварительной информации, около 23:15 мск водитель машины скорой помощи выехал на нерегулируемый перекресток с круговым движением и не уступил дорогу автомобилю Mazda, в результате чего они столкнулись.

В результате аварии 64-летний водитель скорой помощи скончался на месте. Два его пассажира и 22-летний водитель Mazda с двумя пассажирами были госпитализированы. От полученных травм пассажир Mazda скончался в медицинском учреждении.

В Москве 22 сентября машина скорой помощи на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. Е.Мухина врезалась в препятствие. В результате пострадали три человека.