На востоке Москвы произошел пожар в ТЦ «Мандарин»

На востоке Москвы загорелись два торговых павильона, пожар удалось потушить. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Монтажная, д. 9 поступило в службу в 07:11. Пожар удалось потушить к 08:26, площадь возгорания составила 80 кв. м. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении.

По адресу, где произошел пожар, расположен торговый центр «Мандарин». Информацию о том, что возгорание произошло в ТЦ, подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.

Накануне на севере столицы загорелся цельнометаллический ангар. Площадь пожара составила 300 кв. м. Из здания были эвакуированы 12 человек, из соседних строений — еще 70, так как была угроза распространения огня. Возгорание удалось потушить. На месте были проведены замеры проб воздуха, согласно которым превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не было обнаружено.