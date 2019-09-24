Россиянка на мотоцикле пострадала в ДТП на Пхукете

В Таиланде в результате аварии в подземном тоннеле в Пхукете пострадала россиянка, передает портал Pattaya Now со ссылкой на местную полицию. Сейчас девушка в тяжелом состоянии находится в местной больнице.

Как пишет издание, пострадавшая — 35-летняя жительница Санкт-Петербурга. По предварительной версии полиции, девушка ехала на мотоцикле по подземному тоннелю в районе Чалонг и, превысив скорость, не справилась с управлением при резком повороте. В результате россиянка врезалась в барьерные ограждения тоннеля. На момент прибытия полиции пострадавшая находилась в сознании. Она получила множественные травмы: у девушки была в трех местах пробита голова, сломан таз, ребра и рука.

У полиции нет информации, был ли девушка в шлеме во время езды. Местные правоохранительные органы изучат записи с камер видеонаблюдения с места происшествия, также у россиянки взяли анализы на проверку уровня алкоголя в крови. К моменту прибытия полиции свидетелей на месте аварии не оказалось. После прохождения лечения россиянке предъявят обвинения в небезопасной езде, повреждении госсобственности, а также в езде на мотоцикле по подземному тоннелю, что запрещено местными правилами дорожного движения.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

11 сентября СМИ сообщили о гибели российского туриста на Пхукете. По данным полиции, 60-летний россиянин отправился купаться в море и течение унесло его далеко от берега. Спасатели достали мужчину из воды, но медики констатировали его смерть.