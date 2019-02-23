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Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края

В Приморском крае тигр напал на мужчину в таежном лесу. Пострадавшего госпитализировали, сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

Инцидент произошел 16 февраля. Мужчину доставили в больницу Красноармейского района края, где ему диагностировали обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей.

Генеральный директор центра Сергей Арамилев рассказал, что, по собранной информации, тигр не получил серьезных ранений. Он подчеркнул, что раненое животное представляет опасность для людей.

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«Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы», — сказал он.

Арамилев выразил надежду, что правоохранительные органы и охотнадзор установят причины и обстоятельства случившегося. Пострадавший заявил, что тигр напал на него неожиданно, когда тот находился в тайге.

В конце октября 2017 года в Хабаровском крае нашли тело собирателя кедровых шишек. По данным регионального управления МВД и главы Бикинского района края Сергея Королева, на него напал тигр. Правоохранительные органы рассматривали вопрос об отстреле тигра-людоеда.

В начале ноября того же года на сотрудника Калининградского зоопарка напал амурский тигр в уличном вольере. Посетители зоопарка отвлекли животное, после чего женщина скрылась во внутреннем помещении. Ее госпитализировали с множественными ранами.

Теги: Приморский край, Тигр, нападение
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