Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края

В Приморском крае тигр напал на мужчину в таежном лесу. Пострадавшего госпитализировали, сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

Инцидент произошел 16 февраля. Мужчину доставили в больницу Красноармейского района края, где ему диагностировали обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей.

Генеральный директор центра Сергей Арамилев рассказал, что, по собранной информации, тигр не получил серьезных ранений. Он подчеркнул, что раненое животное представляет опасность для людей.

«Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы», — сказал он.