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Политика ,  
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Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.

«Он [Янукович] сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — заявил Сердюк. По его словам, Янукович поставил перед защитой задачи «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в ситуации с Крымом и «в совершении государственного переворота».

В апреле Сердюк уже говорил, что Янукович находится в России «временно и вынужденно» и надеется вернуться на Украину при новом главе государства Владимире Зеленском. По словам адвоката, экс-президент надеется, что при новом президенте расследование дела против него не будет «чрезмерно политизироваться».

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах и сбежал из страны после Евромайдана. 22 февраля 2014 года Верховная рада заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий», и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая. 26 февраля стало известно, что Янукович находится в России. Против бывшего президента были заведены уголовные дела. В конце января суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Теги: Виктор Янукович, Украина, возвращение
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