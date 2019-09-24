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Эксперты Роскачества выявили не соответствующую нормативам детскую воду

Специалисты Роскачества проверили качество питьевой детской воды, исследовав ее по 109 показателям, большинство из которых связано с безопасностью. Об этом сообщается на портале организации.

В своем исследовании Роскачество проверило 21 торговую марку детской воды объемом от 0,33 до 6 л и стоимостью от 8 до 175 руб. за литр. Одним из показателей, по которому проверялся продукт, было содержание калия. Эксперты отмечают, что калий — важная составляющая детской воды, поскольку это один из ключевых источников необходимых элементов для ребенка, находящегося на искусственном вскармливании. При этом недостаток калия с ранних лет может негативно повлиять на дальнейшее развитие ребенка, отмечают эксперты, например привести к снижению его иммунитета или аллергиям. Однако в Роскачестве отметили, что передозировка микроэлементом также может привести к патологиям.

Нормативам Роскачества (содержание калия в воде от 2 до 20 мг/л) удовлетворяют 13 из 21 торговой марки: «Черноголовка», «ФрутоНяня», «Калинов родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Бабушкино лукошко», AquaKids, «Ашан Baby», «Сенежская малютка», Slavda superkid и «Монастырская».

В воде для детского питания семи торговых марок эксперты обнаружили уровень калия ниже 2 мг/л, например «Каждый день» (0,69 мг/л) и Evian (менее 0,4 мг/л). В воде торговой марки «Архызик» содержание калия было указано в связке «калий + натрий» (от 5 до 40 мг/л): эксперты установили, что калия в ней 0,51 мг/л, натрия — 1,28 мг/л, что в совокупности дает лишь 1,79 мг/л. У торговой марки «Мотя» уровень калия существенно превышен — 29 мг/л.

Также эксперты проверили детскую воду на соответствие информации на маркировке. По данным исследования, в воде «Мотя», «Каждый день» и «Ашан Baby» отличается от заявленного содержание фтора, а в марках «Черноголовка», «Бабушкино лукошко», «Каждый день» — содержание йода (в виде йодида). Позже «Черноголовка» и «Бабушкино лукошко» сообщили организации, что уберут информацию с этикетки о добавлении йода.

Эксперты добавили, что при принятии решения, принимать ли йод или фтор дополнительно, нужно учитывать ситуацию в регионе: где-то наблюдается дефицит этих макроэлементов, а в других регионах, наоборот, переизбыток.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору детского фруктового пюре. У семи торговых марок эксперты нашли пириметанил (используется для уничтожения плесени и грибов в плодах), у двух — следы пропаргита (используется для борьбы с клещами).

Теги: Роскачество, проверка, детское питание
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