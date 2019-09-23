В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru Александр Поздеев, сообщило издание, а также подтвердили РБК в ГУ МВД по Свердловской области.

«Сейчас в территориальный отдел внутренних дел направилась супруга Александра в присутствии его коллег из URA.ru, чтобы написать заявление по поводу его таинственного исчезновения», — сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, правоохранительные органы проведут необходимые мероприятия для поиска журналиста и отработают различные версии его исчезновения.

В Следственном комитете по Свердловской области РБК сообщили, что по факту исчезновения журналиста организована доследственная проверка. «Днем 23 сентября 2019 года, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены», — сообщили в СК.

Как рассказал в беседе с РБК коллега пропавшего Андрей Гусельников, днем Поздеев выехал из дома на дежурство в новостной бригаде. На работу он так и не явился, после чего перестал выходить на связь.

«Он работал в обычной дежурной бригаде, не занимался расследованиями. Он сидел на потоке новостей, поэтому предположить то, что он стал кому-то мстить, очень сложно», — заявил Гусельников. По его словам, у Поздеева маленькие дети и супруга, «которой он оставлял записки на холодильнике», алкоголем и наркотиками он не злоупотреблял, вел здоровый образ жизни.