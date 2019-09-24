Apple начнет производить Macbook в США

Новый Mac Pro будет производиться на территории США. Об этом говорится в блоге Apple.

Производство ноутбука будет вестись в Остине, штат Техас. В Apple напомнили, что предыдущая модель ноутбука Apple производилась в Остине с 2013 года.

«Mac Pro — самый мощный компьютер Apple, и мы гордимся тем, что будем производить его в Остине», — заявил глава корпорации Тим Кук.

В Apple сообщили, что компоненты для ноутбука будут разрабатывать и производить более десяти американских компаний. Доля произведенных на территории страны комплектующих в стоимостном выражении будет в 2,5 раза выше, чем в предыдущей версии Mac Pro.

В Apple решение объяснили содействием росту национальной экономики. Как сообщает Financial Times, корпорации удалось обеспечить себе федеральные исключения в отношении некоторых комплектующих для ноутбука.