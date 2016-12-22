Трамп посоветовал Apple перенести производство в США из-за пошлин

Для того, чтобы продукция американской компании Apple не подорожала в результате американских пошлин в отношении Китая, компании стоит перенести свое производство в США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Цена на [продукцию] Apple могут вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай — но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае», — написал Трамп. Президент США также призвал компанию начать строить новые заводы и сопроводил свое сообщение хэштегом #MAGA (Make America great again — Сделайте Америку вновь великой — ред.).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Apple обратилась в офис торгового представительства США и предупредила, что цены на ее товары могут вырасти из-за пошлин, которые Трамп собирается установить для продукции из Китая.

В Apple считают, что решение Трампа также повлияет на конкуренцию. Компания заявила, что если меры против Китая примут, то вырастут цены на смарт-часы Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, компьютер Mac mini, а также стилус Apple pencil для планшета iPad, зарядные устройства, адаптеры и комплектующие. В компании считают, что новые пошлины фактически будут новым налогом для американских потребителей.

Как отмечает Bloomgerg, в третьем квартале 2018 года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд или 18% от своих общих доходов за этот период. В конце августа несколько источников агентства рассказали о планах Трампа установить пошлины на китайские товары на общую сумму $200 млрд. Позже президент США заявил, что готов ввести новые тарифы на продукцию из Китая общей стоимостью $267 млрд.