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Google запустила сервис подписки на игры и приложения

Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.

Пользователи сервиса получат доступ к 350 встроенным приложениям и играм, в которых не будет рекламы и встроенных покупок. Бесплатный тестовый период Play Pass составит десять дней. Первый год подписки обойдется в 1,99 доллара в месяц (около 127 руб.), позже стоимость сервиса возрастет до 4,99 доллара в месяц (319 руб.).

Все приложения и игры, которые будут доступны по подписке, уже находятся в Play Store. Благодаря сервису пользователи смогут не покупать их отдельно или убрать встроенную рекламу. В случае, если приложение было скачано до подписки на сервис, реклама исчезнет после оплаты, а покупки внутри игры разблокируются. В компании также сообщили, что подпиской можно будет поделиться с пятью членами семьи.

В первое время сервис будет доступен только в США, сроки запуска в других странах не называются.

Ранее в Apple сообщили о запуске с 19 сентября анонсированного в марте игрового сервиса Apple Arcade. Его пользователи смогут получить доступ, которые можно будет запускать даже без подключения к интернету.

Теги: Google, приложения, игры
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