В США арестовали собиравшегося воевать на Украине американского солдата

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, планировавшего теракты на территории страны и собиравшегося уехать воевать на стороне украинских националистов. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, Джаретт Уильям Смит обсуждал планы взорвать крупную новостную сеть, распространял в Сети информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать вместе с бойцами батальона «Азов». По данным ФБР, одной из целей солдата мог стать претендент на пост президента США от Демократической партии Бето О'Рурк.

Как сообщает ABC News, с 2016 года Смит поддерживал контакт с другим американцем, Крейгом Лэнгом, воевавшим на Украине в составе «Правого сектора» (организация запрещена в России). С Лэнгом, ставшим «ментором» солдата, Смит обсуждал изготовление бомб. По данным ФБР, инструкции военнослужащего действительно позволяли изготовить работающее взрывное устройство.

Американцу предъявлено обвинение в распространении информации об изготовлении оружия массового поражения.