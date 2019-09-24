Волкер посоветовал Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказался за установление украинским лидером Владимиром Зеленским прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Волкер заявил в интервью изданию «Гордон».

Отвечая на вопрос о переговорах в «нормандском формате», Волкер сообщил, что не верит, что президент Франции Эмманюэль Макрон или канцлер Германии Ангела Меркель настроены против Украины, но считает, что прямой контакт с российским лидером может быть выгоден для Киева.

«Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит», — сказал Волкер. Представитель США напомнил, что состоявшийся ранее обмен между Украиной и Киевом стал следствием прямого контакта между лидерами двух стран. По мнению Волкера, у такого формата взаимодействия между президентами есть преимущества, однако «все должно быть в контексте».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит лидеров стран «нормандского формата» не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны формата обсуждают подписание «формулы Штайнмайера», обязывающей Украину принять закон об особом статусе Донбасса.