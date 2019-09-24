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В Белгороде автобус наехал на пешеходов

В Белгороде автобус наехал на пешеходов, несколько человек пострадали. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Белгородской области.

«Произошел наезд автобуса «Паз» на пешеходов. Имеются пострадавшие», — говорится в тексте сообщения. По данным ведомства, ДТП произошло на улице Щорса.

Как сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по области, инцидент произошел на пересечении улиц Архиерейская и Щорса. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса наехал на на четырехлетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу со своей матерью, ребенок госпитализирован.
Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске столкнулись две маршрутки. Водитель одного из микроавтобусов не выдержал безопасного расстояния и врезался в другую маршрутку. В результате ДТП 8 человек получили ушибы и травмы легкой степени тяжести.

Теги: Белгород, автобус, ДТП
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