Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора

Совет директоров Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) принял решение о досрочной смене генерального директора. Об этом говорится в сообщении на сайте ЯТЭК.

Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года. С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян.

Ранее «А-Проперти», подконтрольная основателю оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании. По данным РБК, «А-Проперти» получила акции ЯТЭК, которые принадлежали компаниям «Инвестор» (82,065%) и «Наутилиус» (8,5%).

В 2010 году Чугунова назначили руководителем департамента «Газпрома», координирующего работу по реализации строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. По данным РБК, из-за отсутствия разрешения Еврокомиссии проект не был реализован, а департамент был расформирован компанией в августе 2016 года.