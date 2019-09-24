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Мазепин купит бразильскую компанию по производству удобрений
Уралкалий URKA Купить

Российские компании по производству удобрений и химических веществ «Уралкалий» и «Уралхим», подконтрольные Дмитрию Мазепину, заключили соглашение о приобретении акций компании Fertilizantes Heringer. Об этом сообщает пресс-служба бразильской компании.

В сообщении отмечается, что сделка пройдет в рамках допэмиссии объемом от $59 до $115 млн, в результате чего контроль над активом перейдет к российским компаниям. В пресс-службе уточнили, что компании Мазепина купят акции по 2 реала ($0,4796) каждую.

«Группы «Уралхим» и «Уралкалий» подтверждают факт подписания обязывающего предложения, предусматривающего возможность получения контроля над Fertilizantes Heringer по итогам успешного проведения due diligence (оценка объекта инвестирования)», — заявил ТАСС представитель «Уралкалия».

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Fertilizantes Heringer объявила о процедуре банкротства в начале этого года из-за высокой долговой нагрузки. В течение года компания закрыла более 10 заводов и офисов по всей стране, а также уволила неустановленное число сотрудников. Согласно отчету о доходах за третий квартал 2018 года, в штате Fertilizantes Heringer числилось около 3000 сотрудников, а капитал компании составлял 2,9 млрд реалов (более $789 млн). Как указывает Reuters, ранее Fertilizantes Heringer была одной из 10 крупнейших компаний по производству удобрений в Бразилии.

«Уралкалий» входит в десятку крупнейших игроков мирового рынка удобрений. «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в России и странах СНГ. Обе компании контролирует Дмитрий Мазепин. Как сообщает Reuters, «Уралкалий» и «Уралхим» уже ведут бизнес в Бразилии, одном из крупнейших рынков по производству удобрений в мире.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Уралкалий», «Уралхим», Дмитрий Мазепин
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