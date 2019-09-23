Следственный комитет назвал регионы с наибольшим числом пропавших детей

Следственный комитет России установил, что наибольшее количество несовершеннолетних детей, находящихся в розыске, зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2018 году в следственные органы обратились с заявлениями о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года — с заявлениями о пропаже 8383 детей, говорится в сообщении. Сейчас местонахождение подавляющего большинства пропавших детей установлено, в розыске остаются 98 несовершеннолетних.

Ранее Следственный комитет обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей. Так, за первое полугодие 2019 года СК получил на 6,5 тыс. больше таких заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном выражении это рост на 7%.

В ведомстве также указали, что при должном внимании и осмотрительности взрослых многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить.