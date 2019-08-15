На севере Москвы вспыхнул пожар в металлическом ангаре

В Северном административном округе Москвы в одноэтажном металлическом ангаре возник пожар на площади 400 кв. м. Об этом сообщил РБК дежурный пресс-службы управления МЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в 19:15 по адресу Талдомская улица, 2Б. «За помощью к наряду скорой помощи обратился один человек. Принадлежность ангара устанавливается», — уточнил собеседник РБК. В настоящее время на месте происшествия работают девять единиц техники и 36 человек личного состава МЧС.

Ранее, 13 августа, произошел пожар на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. По информации МЧС России, загорелся утеплитель на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей, пострадавших нет.