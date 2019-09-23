Мусульмане России заявили о необходимости мечетей во всех крупных городах

Мусульмане России считают необходимым построить современные мечети в каждом городе-миллионнике и региональных центрах страны. Об этом сообщается в итоговой резолюции VII Съезда организации «Духовное управление мусульман России».
«Поставить перед всем мусульманским сообществом и религиозными организациями вопрос о необходимости возведения современных соборных мечетей во всех городах-миллионниках России и столицах субъектов Российской Федерации», — говорится в тексте заявления.
Также организация обращает «особое внимание» местных властей на вопрос создания полноценной мусульманской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке России.
Глава совета муфтиев Равиль Гайнутдин в марте предсказал рост доли мусульман в России до 30%, в связи с чем назвал «категорически необходимым» строительство десяти новых мечетей в стране.