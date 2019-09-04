В Туве опрокинулась маршрутка с десятью пассажирами

В Туве в городе Кызыле опрокинулось маршрутное такси с десятью пассажирами. Об этом сообщается на стайте регионального МВД.

По предварительной информации, водитель маршрутки совершил поворот налево, не уступив дорогу встречному «УАЗу», в результате произошло столкновение и маршрутка опрокинулась на бок. Во время аварии в ней находились около десяти пассажиров, всем оказана медицинская помощь, один госпитализирован. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

В конце августа в Подмосковье шесть человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Санкт- Петербурга в Москву. Авария произошла на 108-м км трассы М-10 «Россия». Автобус Mercedes Sprinter, внутри которого находились восемь человек, врезался в грузовик Scania, который собирался выполнить поворот. В результате водитель и пять пассажиров получили травмы, их госпитализировали.