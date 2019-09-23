В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена. Об этом сообщает «Свое ТВ».

«Эти игрушки сняты, они больше не продаются», — заявили местному телеканалу в магазине. По чьему заказу и в каком количестве была изготовлена игрушка, не сообщается.

Ранее в соцсетях появилось фото игрушечного бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя, фигурка продавалась примерно за 2 тыс. руб. По данным «Блокнота», речь идет о магазине детских игрушек «Карапуз». В комплекте с фигуркой продавались флаг запрещенной организации и автомат.

Лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был уничтожен в ходе спецоперации США в 2011 году в Абботтабаде (Афганистан). Ранее, 14 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена Хамза также был уничтожен в результате контртеррористической операции. Операция проводилась в районе Афганистана и Пакистана.