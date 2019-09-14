Трамп объявил об уничтожении сына Усамы бен Ладена

По словам американского президента, Хамза бен Ладен убит в ходе операции США в афгано-пакистанском регионе

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена Хамза уничтожен в результате контртеррористической операции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

В заявлении Трампа сказано, что операция проводилась в районе Афганистана и Пакистана. «Уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит «Аль-Каиду» (признана в России запрещенной. — РБК) важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и связи с разными террористическими группировками», — сказал американский президент.

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