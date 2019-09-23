Двух пассажиров сняли с рейса из-за дебоша в аэропорту Челябинска

Двух пассажиров сняли с рейса из-за дебоша в аэропорту Челябинска

Правоохранительные органы решили снять с рейса Челябинск — Анталья двух пассажиров, которые устроили дебош в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанными оказались 31-летний и 46-летняя жители Кургана. По данным полиции, они находились в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ругались, не реагируя на замечания окружающих.

Авиакомпания отказалась допускать нетрезвых пассажиров на борт самолета. После этого сотрудники полиции доставили дебоширов в дежурную часть, расположенную в здании аэропорта, где на нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Отмечается, что в дежурной части мужчина нецензурно обругал сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения.

Следственными органами решается вопрос о привлечении данных граждан к уголовной ответственности.