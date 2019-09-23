Солистку Мариинки Ирину Богачеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Солистку Мариинского театра Ирину Богачеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Церемония завершилась недавно», — уточнил представитель театра.

Российская оперная певица народная артистка СССР Ирина Богачева скончалась 19 сентября на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге после перенесенной операции.

Ирина Богачева родилась в Ленинграде 2 марта 1939 года. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова по классу пения. Годом ранее дебютировала на сцене Мариинского театра (тогда Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова) в опере «Пиковая дама» Петра Чайковского. С 1965 стала солисткой театра. Гастролировала по миру, выступая в оперных театрах Милана, Нью-Йорка, Лондона, Парижа и многих других.