Умерла солистка Мариинского театра Ирина Богачева

Ирина Богачева (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Солистка Мариинского театра Ирина Богачева умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщила Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, где Богачева была заведующей кафедрой сольного пения.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2019 года скончалась Народная артистка СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории Ирина Петровна Богачева», — говорится в сообщении. Информация о прощании с певицей будет известна позже.

Издание «78.ru» со ссылкой на мужа певицы Станислава Гаудасинского сообщило, что Богачева скончалась в больнице Петербурга после операции.

Ирина Богачева — оперная певица (меццо-сопрано). Родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Богачева окончила Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. В 1964 году она дебютировала на сцене Мариинского театра (тогда Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова), а в 1965 году стала солисткой театра. Богачева была удостоена звания Народной артистки СССР.