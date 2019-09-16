В Москве арестовали удерживавшего школьницу в квартире мужчину

Следователи предъявили обвинение мужчине, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Москве. Сообщение опубликовано на сайте управления СК по столице.

По данным ведомства, 9 сентября 32-летний мужчина познакомился с девочкой, пригласил ее к себе домой и изнасиловал. Обвиняемый удерживал ребенка в квартире несколько дней. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Его обвиняют в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней).

Ранее РЕН ТВ сообщил, что мужчина запер 13-летнюю девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице. По данным канала, он удерживал ее там четыре дня, в течение которых избил и несколько раз изнасиловал. По данным телеканала, мужчина является уроженцем Магнитогорска и ранее был судим за разбой.