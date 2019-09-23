РЖД ввели СМС-оповещение пассажиров об изменении расписания поездов

«Российские железные дороги» запустили бесплатную услугу по оповещению пассажиров по СМС об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь при покупке билетов на сайте РЖД или в официальных кассах пассажиры смогут оставить номер своего мобильного телефона. На него будут приходить уведомления о возможных задержках в графике.

Для оформления билетов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» необходимо будет перейти в пункт меню «Мои пассажиры», выбрать опцию «Контакт», в котором будет указан номер телефона. Информация о номерах не будет использоваться для рекламных рассылок, подчеркнули в компании.

В начале сентября стало известно, что РЖД создали аналог мобильного приложения «Яндекс.Пробки». При помощи нового сервиса перевозчика пользователи смогут оценить загрузку железных дорог.