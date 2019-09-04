В РЖД создали аналог «Яндекс.Пробки»

РЖД создали аналог «Яндекс.Пробки», который позволяет узнать информацию о дорожных пробках. Об этом журналистам сообщил замгендиректора компании Алексей Шило, передает «РИА Новости».

«Мы сделали схему динамической загрузки сети», — заявил Шило в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), добавив, что с помощью сервиса пользователи смогут посмотреть наиболее загруженные участки дороги.

Замгендиректора РЖД также напомнил, что компания весной этого года запустила карту с графиком ремонтных работ на дорогах.

В конце августа РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке. Поезд успешно прошел испытание нештатной ситуацией: он автоматически затормозил перед лежавшим на путях манекеном.