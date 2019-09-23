Медведев утвердил новые правила организации автобусных экскурсий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает новые требования к организации автобусных экскурсий. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, передает «РИА Новости».

«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок [детских автобусных экскурсий], а также сопровождающим лицам и перевозчикам», — сказал Медведев.

Вице-премьер Максим Акимов добавил, что новые правила упростят организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригородах. По его словам, сократится объем необходимых маршрутных документов, а организаторы экскурсий смогут уведомлять Госавтоинспекцию о поездках не за двое суток, а за 24 часа. В следующем году будет запущено специальное приложение, которое позволит заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние автомобиля, рассказал он.

По словам Акимова, новые правила обяжут организаторов экскурсий оснастить все используемые для перевозки детей автомобили ремнями безопасности, а сопровождающих — следить за тем, чтобы все дети были пристегнуты.

В августе Росстандарт начал массовую проверку систем безопасности автобусов, предназначенных для перевозки более восьми пассажиров (категории М2 и М3). В ведомстве объяснили, что приняли такое решение из-за большого количества ДТП с участием автобусов. Результаты проверки будут опубликованы к концу этого года.