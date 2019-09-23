Омбудсмен Москвы изучит данные о выселении из дома онкобольных детей

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поручила начать проверку из-за попыток жильцов одного из домов на юге столицы выселить онкобольных детей из съемной квартиры. Об этом она рассказала корреспонденту РБК.

«Мы проводим проверку, разбираемся в ситуации. Конечно, здесь сложно принять государственные меры, поскольку это частное жилье», — сказала Потяева.

Омбудсмен пояснила, что часто сталкивается с подобными историями, когда жильцы домов жалуются на проживающих по соседству детей с онкологическими и ВИЧ-заболеваниями. «Видимо, наше общество все-таки плохо готово к тому, чтобы толерантно и с пониманием относиться к детям с теми или иными отклонениями здоровья. Мы сейчас работаем в этом направлении, надеемся, что удастся помочь этой семье», — добавила она.

Ранее председатель фонда помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» Юлия Ромейко сообщила, что жители дома на юге Москвы пытаются выселить семью с онкобольными детьми, которая проживает в одной из квартир на правах аренды по программе «Добрый дом». Эта программа создана фондом для детей из разных регионов России, которые приезжают на длительное лечение в Москву, однако не могут все это время находиться в больнице.

По словам Ромейко, жильцы дома требуют ограничить время перемещения детей по подъезду и пытаются подключить к давлению на родителей представителей управляющей компании.