СК предъявил экс-главе Удмуртии окончательное обвинение по делу о взятках

Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву в окончательной редакции предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн руб., а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

«За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей», — указано в сообщении.



Соловьев был задержан в апреле 2017 года в Удмуртии по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, после задержания его этапировали в Москву, где он был арестован Басманным судом до 4 июня. Следователи мотивировали просьбу об аресте как мере пресечения тем, что Соловьев может повлиять на свидетелей из числа своих бывших подчиненных. В мае во время рассмотрения судом ходатайства следствия о продлении ему срока ареста, Соловьев признал вину, а в августе был переведен под домашний арест.