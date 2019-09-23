Песков отказался ответить на вопрос о деле получившего перелом на митинге

В Кремле не готовы комментировать дело дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналист обратился к Пескову с вопросом о том, следит ли Владимир Путин за этим делом и интересует ли его тематика нарушения прав граждан силовиками. Представитель главы государства ответил, что в Кремле выступают «против обобщающих выводов». «Есть конкретные случаи, которые нужно рассматривать. Конечно, вам надо обращаться в сам суд, мы не можем давать из Кремля комментариев на этот счет», — сказал он.

Коновалова задержали 27 июля перед началом несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы. По его словам, он не намеревался принимать участие в акции и просто остановился сделать фотографии. В этот момент его схватили росгвардейцы. При задержании он получил перелом ноги. Суд счел, что Коновалов все же был участником акции, и оштрафовал его на 10 тыс. руб.

Коновалов направил жалобу на действия силовиков при задержании, однако в Следственном комитете не увидели нарушений в действиях росгвардейцев.