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Допинговый скандал ,  
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Кремль прокомментировал расследование WADA словами «нужно подождать»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российской команды от участия в Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что действительно у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. Поэтому в течение этих трех недель просто нужно подождать», — сказал Песков. На вопрос, связывался ли Кремль напрямую с WADA или через спортивное руководство, пресс-секретарь президента ответил, что WADA не является визави Кремля. «В целом это вопрос, который касается наших спортивных властей, — именно там и будет готовиться ответ», — отметил Песков.

Ранее о том, что Россию могут не допустить к участию в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году из-за возможной подделки результатов тестов на допинг, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники. По их информации, последние 18 месяцев данные московской антидопинговой лаборатории подделывались в попытке скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, прежде чем их передавали WADA. 23 сентября ТАСС со ссылкой на члена наблюдательного совета РУСАДА сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для объяснения изменений в базе данных московской лаборатории.

WADA восстановило статус РУСАДА спустя три года после отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Одним из условий было предоставление WADA данных московской антидопинговой лаборатории. В январе РУСАДА выполнило его и передало всемирному агентству свои данные.

Теги: Дмитрий Песков, новости РБК, Олимпийские игры, отстранение спортсменов
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