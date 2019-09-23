Саперы взорвали подозрительный пакет на станции в Манчестере

Железнодорожную станцию аэропорта Манчестер эвакуировали из-за подозрительного пакета, один человек задержан, передает Би-би-си. Как сообщили в местной полиции, саперы провели контролируемый взрыв.

Сейчас правоохранительные органы оцепили станцию, приостановлено движение поездов и наземного транспорта до нее. В железнодорожной компании Network Rail сообщили, что когда станция откроется, пока неизвестно. Пассажиров аэропорта попросили выбирать альтернативный транспорт.

Би-би-си опубликовал фотографии, на которых видны большие очереди, вызванные происшествием.

В середине июля полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании здания Ярославского вокзала в центре Москвы. Находясь в здании в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина позвонил в службу МЧС и сообщил о возможной угрозе взрыва. Позже в МВД сообщили, что опасных предметов на вокзале обнаружено не было.