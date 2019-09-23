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В МИДе ответили на создание в Британии кибервойск для защиты от России

У России достаточно возможностей для защиты своего киберпространства, и страну не пугает создание специализированных кибервойск в других государствах, заявил в интервью «РИА Новости» глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Мы делаем все, чтобы защитить наше киберпространство. У нас для этого достаточно возможностей», — сказал он.

По словам дипломата, информация о создании военных подразделений, направленных на борьбу с киберугрозами, носит «чисто пропагандистский характер». Тарабрин отметил, что если бы западные государства хотели вести диалог, то не делали бы подобных заявлений. «Поэтому пусть это остается на их совести, а нас «дивизиями» не испугать, мы себя защитим», — добавил представитель МИДа.

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Ранее издание The Telegraph со ссылкой на представителя британской армии сообщило, что в Соединенном Королевстве создается новое военное подразделение по борьбе с хакерскими атаками. В состав дивизии войдут служащие армии, Военно-морского флота и ВВС. В частности, кибервойска намерены противодействовать «злонамеренным действиям России» и угрозам со стороны таких террористических групп, как ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Теги: киберугроза, МИД Росиии, Великобритания
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