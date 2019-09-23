Путин напомнил о праве народов самостоятельно выбирать свою судьбу

Направленное внешнее воздействие на общественное мнение и политическую жизнь порождает различные конфликты в странах и размывает их национальную идентичность, заявил президент Владимир Путин. Текст обращения к участникам совещания глав органов безопасности и служб разведки стран СНГ огласил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

В своем послании президент отметил, что из-за иностранного вмешательства «ставится под сомнение культурный и государственный суверенитет» и «нарушается право народов самим выбирать свою судьбу». Он призвал участников встречи не допускать попытки дестабилизации обстановки и внешнего вмешательства в государственные процессы.

В начале августа Совет Федерации заявил об обнаружении следов иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. В качестве примера указывалась публикация на странице посольства США в России в соцсети Twitter карты с маршрутом несогласованной акции в столице 3 августа. В Госдуме сформировали специальную комиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы. Американский посол Джон Хантсман позже назвал пост «консульским оповещением» гражданам США, рекомендующим им воздержаться от посещения мест проведения акции протеста.