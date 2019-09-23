Прокуратура начала проверку из-за голодовки работников Камчатского БТИ

Прокуратура Камчатского края начала проверку по факту голодовки сотрудников Камчатского краевого БТИ, сообщила РБК старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Лариса Шунина.

«Прокуратурой Камчатского края организована проверка. В первую очередь будет проверено, действительно ли сотрудников пытались уволить без выходного пособия. Наша задача — защитить трудовые права работников БТИ», — сказала РБК представитель ведомства.

Ранее издание «Кам 24» сообщало, что сотрудники Камчатского БТИ объявили бессрочную голодовку с 23 сентября из-за сообщений о планируемых увольнениях без выплаты выходного пособия. Свое заявление девять работников направили губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, краевому министру здравоохранения Елене Сорокиной и руководителю краевой госинспекции труда Даниилу Колгину. По мнению сотрудников БТИ, назначенные властями края руководители умышленно привели предприятие к долгам, писало издание.