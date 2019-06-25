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Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Хлебокомбинат в Подмосковье возобновил работу после голодовки рабочих

Сергиево-Посадский хлебокомбинат в ночь на 25 июня выпустил первую партию хлеба после длительного простоя. Как рассказал РБК заместитель директора предприятия Михаил Ляпушкин, в магазины отправили ржано-пшеничный хлеб, батоны. «Завтра начинаем выпуск кондитерской продукции», — добавил он.

Ляпушкин также сообщил, что 20 июня сотрудники комбината получили месячную зарплату, а остальные долги им постепенно вернут после запуска производства.

Хлебокомбинат в Сергиево-Посаде прекратил работу 15 мая. Вскоре после этого работники, которые не получали зарплату четыре месяца, объявили голодовку. Как сообщала тогда одна из сотрудниц комбината, при месячной зарплате в 25–30 тыс. руб. каждому из работников предприятие должно было порядка 100 тыс. руб.

18 июня на ситуацию обратил внимание Следственный комитет по Московской области, возбудивший уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В ведомстве заявили, что общая сумма задолженности составила более 14 млн руб. При этом в правоохранительных органах посчитали, что руководство умышленно не выплачивало деньги.

Теги: новости РБК, хлебокомбинат
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