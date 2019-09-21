В результате ДТП под Одессой с участием маршрутки погибли девять человек

В результате ДТП под Одессой с участием маршрутки погибли девять человек

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Полиция указала, что маршрутка была переполнена

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Овидиопольском районе Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального управления полиции. По предварительной информации, в результате ДТП девять человек погибли, двое получили травмы. Данных о том, сколько всего человек находилось в микроавтобусе, нет.

Прибывшие на место сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Издание «Град» сообщает, что маршрутное такси направлялось из Одессы в село Великодолинское и столкнулось с бензовозом. В результате микроавтобус перевернулся. На видеозаписи с места происшествия видно, что у маршрутки полностью разбиты передняя часть и левый бок. У грузового автомобиля сильно повреждена кабина, однако цистерна с топливом не пострадала.

Накануне на улице Академика Королева в Одессе автомобиль Nissan врезался в участников пикета, перекрывавших проезжую часть в знак протеста против строительства на территории детского сада. В результате инцидента пострадали пятеро: участники пикета и сотрудник полиции. Водитель автомобиля была задержана. Свои действия она объяснила тем, что испугалась протестующих, которые «начали бросаться на ее машину».