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Министр культуры Украины не увидел необходимости менять закон о госязыке

Закон, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны, необходимо соблюдать без внесения в него каких-либо правок. Об этом министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил в эфире «Громадського радiо».

Бородянский уточнил, что не видит причин, чтобы «анонсировать какие-то изменения в этот закон». Он также признался, что всю жизнь говорил на русском и не считает, что те, кто использует этот язык, творят «русский мир».«И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу», — заключил Бородянский.

Он также сказал, что уже месяц постоянно говорит на украинском, что ему нравится. При этом Бородянский считает, что после в силу закона о госязыке, использование украинского — обязанность чиновника.

Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине закон о госязыке вступил в силу с 16 июля. Он предполагает, что с этого момента все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. «Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности», сообщалось тогда в газете «Украинская правда».

Теги: Украина, украинский язык
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