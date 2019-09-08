Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин национальной трагедией. Об этом он заявил во время беседы с представителями Сызранской епархии.

Он объяснил, что русские мужчины растут слабыми из-за женского воспитания. «Русская женщина — очень сильное существо по своей генетике. Она и коня на ходу остановит и в горящую избу войдет, а мужчина — нет», — сказал Смирнов.

По его словам, причиной слабости русских мужчин, в частности, является малодетность. «Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе (для матери. — РБК) быть не может даже речи, работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим. А современный мальчик — бедный, на него и мама, и бабушка, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют и так далее», — сказал протоиерей.

Смирнов также предложил «всю безотцовщину» — детей, которые росли без отцов, собрать и отправить в кадетский класс, где из них воспитают настоящих мужчин.

В середине июня председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион предложил усилить патриотическое воспитание в российских школах. По его мнению, именно из-за недостаточного внимания к этому вопросу у многих молодых людей и школьников возникает желание об эмиграции.