В приморском Уссурийске загорелся одноэтажный овощной склад

Крупный пожар вспыхнул на территории одноэтажного овощного склада в городе Уссурийске Приморского края. Площадь возгорания составила 700 кв. м. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Лимичевская, дом 1 поступило в экстренные службы города в 05:26 по местному времени (22:26 мск). В 09:33 (02:33 мск) пожар удалось полностью потушить. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время проводится разбор завалов и проливка тлеющих участков. Всего на месте ЧП задействованы девять единиц техники и 40 человек личного состава МЧС.

Как пишут «Вести. Приморье», пожар произошел на оптово-розничном рынке «Дружба», огонь распространился на несколько торговых павильонов. Эвакуации людей с территории рынка не было.

Накануне, 19 сентября, в Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк». Возгорание произошло в магазине на третьем этаже, площадь пожара составила 700 кв.м. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, при осмотре здания не были обнаружены пострадавшие или погибшие.