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Политика ,  
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Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС

Украине необходимо учиться у Евросоюза децентрализации, судебной системе и правоохранительной реформе, но при этом не копировать все подряд. Об этом в интервью телеканалу «112.ua» заявила депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. 

По ее словам, у Украины есть собственные ценности, которые следует сохранять, а в Европе они, во свою очередь, «давно размыты». «Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия», — уточнила она.

При этом Верещук добавила, что Украину не следует сравнивать с другими странами. «Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — заключила народный депутат. 

В начале июня Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз станет гарантией независимости страны и ускоренного роста экономики. По его словам, включение Украины в ЕС также может стать «мощным ударом по российскому авторитаризму».   

Теги: Украина, Евросоюз, Владимир Зеленский
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