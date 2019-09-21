Омбудсмен изучит ситуацию с выселением онкобольных детей из дома в Москве

Омбудсмен изучит ситуацию с выселением онкобольных детей из дома в Москве

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова разбирается с попыткой выселения онкобольных детей из съемной квартиры в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена, поступившем в РБК.

«Это уже не первый случай, когда дети приезжают на обследование, лечение из других городов в федеральные клиники, а фонды предоставляют съемное жилье, но дети сталкиваются с недовольством и недопониманием других жильцов», — уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, семья с больными детьми живет в предоставленной фондом квартире вместе с двумя другими семьями. В пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что на детей жалуются соседи.

Кузнецова в ближайшее время изучит необходимую документацию, чтобы найти мирное решение возникшей ситуации.