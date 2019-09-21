Девочку-инвалида из Башкирии отправят на операцию в Москву

Девочку-инвалида из Башкирии отправят на операцию в Москву

Двухлетнюю девочку с деформированным черепом, сросшимися пальцами и отсутствующим небом отправят на операцию в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

По данным министерства, в августе этого года мать ребенка обратилась к участковому врачу с просьбой продлить девочке инвалидность, для чего необходимо пройти осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы.

Так, 23 сентября ее госпитализируют в больницу для проведения консультаций. Более того, в данный момент решается вопрос об оказании ребенку «высокотехнологической медицинской помощи» в федеральном центре.

Как подчеркнули в региональном министерстве, девочку признали инвалидом с августа 2017 года. После выписки из роддома она регулярно проходит медосмотры и обследования.