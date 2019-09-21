Прокуратура Башкирии проверит отказ детсада принять девочку-инвалида

Прокуратура Башкирии начала проверку сообщений о том, что двухлетнюю девочку с деформированным черепом, сросшимися пальцами и отсутствующим небом не берут в детский сад, сообщает телеканал «Башкортостан 24».

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал о двухлетней девочке из Стерлитамакского района с особенностями здоровья, которой волонтеры привозят продукты. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, глава республики Радий Хабиров, в свою очередь, заявил, что берет ситуацию под личный контроль.

По словам матери ребенка, на просьбу принять девочку в детский сад один из воспитателей ответил ей, что мест в заведении нет. Она предполагает, что такой ответ вызвало опасение родителей по поводу внешности девочки. В самом детском саду сообщили, что заявление на прием ребенка поступило только после огласки ситуации.

«Будет дана оценка всем действиям, а также возможному бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также учреждений здравоохранения», — сообщили в прокуратуре.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова готова оказать помощь в истории с двухлетней девочкой, сообщает «РИА Новости».