Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России. Запись передачи «60 минут» опубликована на канале «Россия 1».

Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Москвой и Киевом, Соколовская заявила, что России придется пойти на любые условия Украины, чтобы не сорвать поставки в Европу. «И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — сказала украинская журналистка.

Скабеева назвала высказывания Соколовской идиотизмом. «Главное, когда глумишься, — не умереть от холода», — сказала ведущая.

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной. Москва предложила Киеву продлить договор на транзит газа на короткий срок, однако представители Украины и ЕК сообщили, что это невозможно и необходимо найти «другое решение». Следующая встреча в таком же формате должна состояться в конце октября. Контракт на транзит российского газа в Европу заканчивается 31 декабря.