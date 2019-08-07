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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов

Компанию Utair оштрафовали на 100 тыс. руб., после того как авиаперевозчик обязал жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух детей-инвалидов. Об этом «РИА Новости» заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Штраф составил 50 тыс. руб. по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и ст. 14.5 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации). Кроме того, за неисполнение требований прокурора тоже штраф — 50 тыс. руб.», — сказал представитель Уральской транспортной прокуратуры.

В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова. По ее словам, в авиакомпании заявили, что один мальчик займет девять мест, а другой, с ногой в гипсе, — два.

В Utair тогда заявили, что не были предупреждены о том, что на рейсе полетят маломобильные пассажиры. Авиакомпания пояснила, что в таких случаях ради безопасности в салоне самолета ставятся специальные носилки, для установки которых требуется время, а сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой места или более высокой ценой. Авиаперевозчик также добавил, что российский фонд и социальные службы не связались с ним заранее для обсуждения условий безопасной перевозки больных детей.

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Против Utair завели дела из-за продажи 11 билетов для двух больных детей

Мать детей утверждала, что ей пришлось занимать деньги у родственников. Позднее ей компенсировали траты за счет средств Хабаровского отделения Российского детского фонда, поступивших для ее поддержки.

Теги: Utair, Уральская транспортная прокуратура, штраф
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